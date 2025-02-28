Всё ещё холодно: синоптики рассказали о погоде на выходных

Сегодня дневные температуры составят от 3 до 8 градусов тепла. В некоторых регионах ожидаются осадки: в Каракалпакстане и Хорезмской области может пройти снег, а в Бухарской и Навоийской областях возможны небольшие дожди с переходом в снег. В остальных районах погода останется сухой.
Суббота, 1 марта
Погода в большинстве регионов будет сухой, лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области местами возможны осадки в виде дождя и снега.
Воскресенье, 2 марта
Осадки пройдут в большинстве областей, кроме Ферганской долины. В центральных и южных регионах дождь ожидается во второй половине дня.
Температура
В субботу и воскресенье температура повысится на 2−3°C, но останется ниже климатической нормы.
При этом в северо-западных и пустынных районах начнется похолодание из-за вторжения холодного фронта. В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью −7…-12°C, днем: −3…+2°C. В Бухарской и Навоийской областях ночью −2…+3°C, днем 0…+5°C.
В отдельных районах возможен туман.
Ташкент
В столице в пятницу и субботу будет сухо, а в воскресенье вечером возможны осадки и усиление ветра. Дневные температуры в столице составят от 6 до 10 градусов тепла, ночью ожидаются небольшие заморозки — от −1°C до +2°C.