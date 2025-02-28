Всё ещё холодно: синоптики рассказали о погоде на выходных

Сегодня дневные температуры составят от 3 до 8 градусов тепла. В некоторых регионах ожидаются осадки: в Каракалпакстане и Хорезмской области может пройти снег, а в Бухарской и Навоийской областях возможны небольшие дожди с переходом в снег. В остальных районах погода останется сухой.