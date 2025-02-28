Иркутский хирург Юрий Козлов стал лауреатом премии «Знание»

Главного врача Иркутской областной детской больницы Юрия Козлова стал лауреатом премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Науки и Технологий”».
За награду в финале боролись более 180 участников.
Юрий Козлов также стал победителем проекта в номинации «Выбор Первых».
«Доктор Юра» известен как мастер минимально инвазивной хирургии новорожденных. В 2023 году он провел первую в России операцию на грудной клетке ребенка с роботом-ассистентом.
Ранее сообщалось о том, что Юрий Козлов впечатлил врачей в Австралии.