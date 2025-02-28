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Иркутский хирург Юрий Козлов стал лауреатом премии «Знание»

За награду в финале боролись более 180 участников.

Источник: Иркутская областная детская клиническая больница

Главного врача Иркутской областной детской больницы Юрия Козлова стал лауреатом премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Науки и Технологий”».

За награду в финале боролись более 180 участников.

Юрий Козлов также стал победителем проекта в номинации «Выбор Первых».

«Доктор Юра» известен как мастер минимально инвазивной хирургии новорожденных. В 2023 году он провел первую в России операцию на грудной клетке ребенка с роботом-ассистентом.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Козлов впечатлил врачей в Австралии.

медицина