Экипаж самолёта сообщил о НЛО в небе над Петербургом

27 февраля экипаж самолёта Airbus A319, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск, доложил о сферическом объекте серого цвета, который наблюдается в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
На безопасность полета это не повлияло. Отмечается, что об инциденте были проинформированы органы ПВО.
«Командир воздушного судна доложил о статичном шаре серого цвета, похожем на шар-зонд», — говорится в публикации.
Ранее о визитах инопланетян в Северную столицу пытался рассказать на заседании суда авторитет тамбовской ОПГ Глущенко и убеждал судью, что видел пришельцев.