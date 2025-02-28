Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж самолёта сообщил о НЛО в небе над Петербургом

Пилоты летевшего из Петербурга Airbus A319 заметил в небе нечто странное.

27 февраля экипаж самолёта Airbus A319, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск, доложил о сферическом объекте серого цвета, который наблюдается в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

На безопасность полета это не повлияло. Отмечается, что об инциденте были проинформированы органы ПВО.

«Командир воздушного судна доложил о статичном шаре серого цвета, похожем на шар-зонд», — говорится в публикации.

Ранее о визитах инопланетян в Северную столицу пытался рассказать на заседании суда авторитет тамбовской ОПГ Глущенко и убеждал судью, что видел пришельцев.