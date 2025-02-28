Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже ликвидировали крупную коммунальную аварию на левом берегу

Коммунальную аварию на Ленинском проспекте, из-за которой накануне около сотни домов, школы и детсады остались без горячего водоснабжения и отопления, ликвидировали.

Об этом утром в пятницу, 28 февраля, отчитались в пресс-службе «Квадры».

«В настоящее время проводится регулировка режимов. С учётом мероприятий, необходимых для запуска теплоснабжения, тепло будет поступать в дома в течение трех ближайших часов», — уточнили представители компании.

О масштабном отключении из-за дефекта на теплосетях коммунальщики предупредили вчера во второй половине дня. Изначально планировалось, что ремонт продлится до 23.00. Однако к вечеру специалисты только завершили откачку воды из сетевого канала. На это потребовалось 9 часов. Лишь после этого ремонтные бригады — в ликвидации утечки были задействованы 15 человек — вскрыли перекрытие теплотрассы, чтобы оценить масштаб аварии и приступить к сварочным работам.

ЖКХ