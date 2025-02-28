В Воронеже ликвидировали крупную коммунальную аварию на левом берегу

О масштабном отключении из-за дефекта на теплосетях коммунальщики предупредили вчера во второй половине дня. Изначально планировалось, что ремонт продлится до 23.00. Однако к вечеру специалисты только завершили откачку воды из сетевого канала. На это потребовалось 9 часов. Лишь после этого ремонтные бригады — в ликвидации утечки были задействованы 15 человек — вскрыли перекрытие теплотрассы, чтобы оценить масштаб аварии и приступить к сварочным работам.