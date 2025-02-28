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В аэропорту Иркутска пограничники задержали мигранта с фальшивым паспортом

Мигранта уже выдворяли из России, но он вновь вернулся.

Источник: Reuters

В аэропорту Иркутска задержали мигранта, который вернулся в Россию после того, как его выдворили. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина одной из стран Средней Азии. Его обвиняют в ч. 2 ст. 322 УК РФ.

Иностранца выдворяли за пределы РФ, после чего он, изменив свои данные, вновь въехал в Россию.

В ФСБ предупреждают, что в случае повторного въезда иностранцев, которых ранее выдворяли, могут применить следующие меры:

не пустить через государственную границу России;

привлечь к административной ответственности с последующим выдворением;

привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области четырех человек осудили за организацию незаконной миграции.