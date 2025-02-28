В аэропорту Иркутска пограничники задержали мигранта с фальшивым паспортом

В аэропорту Иркутска задержали мигранта, который вернулся в Россию после того, как его выдворили. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина одной из стран Средней Азии. Его обвиняют в ч. 2 ст. 322 УК РФ.
Иностранца выдворяли за пределы РФ, после чего он, изменив свои данные, вновь въехал в Россию.
В ФСБ предупреждают, что в случае повторного въезда иностранцев, которых ранее выдворяли, могут применить следующие меры:
не пустить через государственную границу России;
привлечь к административной ответственности с последующим выдворением;
привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области четырех человек осудили за организацию незаконной миграции.