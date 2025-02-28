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В Казани с 28 февраля подорожал проезд в метро

Проезд в казанском метро за наличный и безналичный расчет при оплате с помощью банковской и транспортной карт подорожал до 43 ₽ Об этом сообщает пресс-служба МУП Метроэлектротранс.

Источник: Коммерсантъ

При оплате проезда транспортной картой на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 ₽

Провоз в метро ручной клади объемом, превышающим установленные нормы (более 120 см в длину, ширину и высоту), будет стоить 43 ₽

Метро