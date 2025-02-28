В Казани с 28 февраля подорожал проезд в метро

При оплате проезда транспортной картой на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 ₽
Провоз в метро ручной клади объемом, превышающим установленные нормы (более 120 см в длину, ширину и высоту), будет стоить 43 ₽
Проезд в казанском метро за наличный и безналичный расчет при оплате с помощью банковской и транспортной карт подорожал до 43 ₽ Об этом сообщает пресс-служба МУП Метроэлектротранс.
При оплате проезда транспортной картой на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 ₽
Провоз в метро ручной клади объемом, превышающим установленные нормы (более 120 см в длину, ширину и высоту), будет стоить 43 ₽