О сезоне активности клещей предупредили волгоградцев

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в регионе есть природные очаги, где клещи могут быть переносчиками опасных болезней, таких как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия. Активность клещей обычно начинается в марте длится до октября.