О сезоне активности клещей предупредили волгоградцев

Как только наступит теплая погода, возрастет риск заражения опасными инфекциями, переносимыми этими насекомыми. 28 февраля Роспотребнадзора напомнил жителям Волгоградской области о том, как защититься от нежелательных последствий.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в регионе есть природные очаги, где клещи могут быть переносчиками опасных болезней, таких как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия. Активность клещей обычно начинается в марте длится до октября.
Чтобы снизить риск заражения, важно помнить об индивидуальной защите и вакцинации. Если клещ присосался, незамедлительно обратитесь к врачу, советуют эксперты. Не пытайтесь самостоятельно его удалить. Важно обратиться к специалисту, чтобы получить квалифицированную помощь и избежать возможных проблем со здоровьем.