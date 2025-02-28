Часть Крыма в пятницу осталась без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. В пятницу в связи с ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение в Керчи, Феодосии, Алуште и ряде поселков на юге и востоке Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Крыма».