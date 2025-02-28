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Часть Крыма в пятницу осталась без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. В пятницу в связи с ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение в Керчи, Феодосии, Алуште и ряде поселков на юге и востоке Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, до полудня частично без воды останутся южнобережное село Малый Маяк и Алушта. В селе Красногорка Ленинского района воды не будет до 16 часов. До пяти вечера водоснабжение остановят в селе Нижняя Кутузовка.

Также в течение рабочего дня воды не будет в Керчи по улицам Кирова, Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Воинов-Интернационалистов, Розы Люксембург, 1 Мая, 1-я Сотня, Кооперативной, Лозовой, Голубиной.

В Феодосии до 17.00 без подачи воды останутся жители улиц Коробкова, Греческой, 8 Марта, Армянской, Красноармейской, Горького, Циолковского, Галерейной, Кирова, Назукина, Десантников, Русской, Мокроуса, Земской, Украинской, Краснобаева, Победы, Куйбышева, Кочмарского, Советской, проспекта Айвазовского, переулков Кочмарского, Конечного, Мопровского, Советского, Куйбышева, Андреевского, Беломорского, 30-й Стрелковой, Свердлова.

Население обещают обеспечить привозной водой из автоцистерн.

ЖКХ