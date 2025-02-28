Часть Крыма в пятницу осталась без воды

По данным предприятия, до полудня частично без воды останутся южнобережное село Малый Маяк и Алушта. В селе Красногорка Ленинского района воды не будет до 16 часов. До пяти вечера водоснабжение остановят в селе Нижняя Кутузовка.
Также в течение рабочего дня воды не будет в Керчи по улицам Кирова, Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Воинов-Интернационалистов, Розы Люксембург, 1 Мая, 1-я Сотня, Кооперативной, Лозовой, Голубиной.
В Феодосии до 17.00 без подачи воды останутся жители улиц Коробкова, Греческой, 8 Марта, Армянской, Красноармейской, Горького, Циолковского, Галерейной, Кирова, Назукина, Десантников, Русской, Мокроуса, Земской, Украинской, Краснобаева, Победы, Куйбышева, Кочмарского, Советской, проспекта Айвазовского, переулков Кочмарского, Конечного, Мопровского, Советского, Куйбышева, Андреевского, Беломорского, 30-й Стрелковой, Свердлова.
Население обещают обеспечить привозной водой из автоцистерн.