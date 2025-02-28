Белстат сказал про уровень безработицы в Беларуси

Согласно данным, уровень занятости в стране (подразумевается отношение числа занятого населения к численности в возрасте от 15 до 74 лет) в 2024 году оказался 67,5%. Вместе с тем в Белстате добавляют, что уровень безработицы составил 3%. Уточняется, что исследование проводилось по методологии Международной организации труда.