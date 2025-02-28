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Белстат сказал про уровень безработицы в Беларуси

Белстат сообщил, каким оказался уровень безработицы в Беларуси в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал про уровень безработицы в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Национального статистического комитета.

Согласно данным, уровень занятости в стране (подразумевается отношение числа занятого населения к численности в возрасте от 15 до 74 лет) в 2024 году оказался 67,5%. Вместе с тем в Белстате добавляют, что уровень безработицы составил 3%. Уточняется, что исследование проводилось по методологии Международной организации труда.

Кстати, вице-премьер сказал, что 460 тысяч пенсионеров продолжают работать в Беларуси.

Также вице-премьер сказал про рост реальной зарплаты на 13% в Беларуси.

Ранее Минтруда Беларуси сказало, кто может получить доплату к пенсии до 500 рублей.

Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 марта 2025 года: у медиков вырастут зарплаты, союзный роуминг, налоговые декларации, цены на сигареты, школьные каникулы.