На трассе М7 в Татарстане построили семь новых путепроводов

«Путепроводы возвели на 1061+100 км в Набережных Челнах, на 1079+179 км, 1100+961 и 1110+300 км в Мензелинском районе, а также на 1136 км, 1153+850 и 1161+700 км в Актанышском районе», — отметили в ведомстве.
Для безопасности дорожного движения на искусственных сооружениях установили барьерное и перильное ограждения, смонтировали электроосвещения и нанесли разметку.
«Путепроводы обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную автодорогу, поскольку после строительства исчезнет необходимость в использовании существующих одноуровневых пересечений с региональными автодорогами», — уточнили в пресс-службе.
На трассе М7 в Татарстане ведется реконструкция участков 1061 — 1155 км и 1161 — 1166 км для создания скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень. Всего будут построены 17 искусственных сооружений — шесть мостов и 11 путепроводов.
Сейчас рабочие возводят еще четыре путепровода на 1105+100 км, 1119+500 км, 1126 км и 1141+250 км автодороги.