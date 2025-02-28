На трассе М7 в Татарстане построили семь новых путепроводов

«Путепроводы возвели на 1061+100 км в Набережных Челнах, на 1079+179 км, 1100+961 и 1110+300 км в Мензелинском районе, а также на 1136 км, 1153+850 и 1161+700 км в Актанышском районе», — отметили в ведомстве.