Плату за электроэнергию пересчитали в Иркутской области за январь и февраль

В Иркутской области начали рассылать платежные документы за электроэнергию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскэнергосбыта, те жители, что подтвердили наличие электроотопления до 20 февраля 2025, получили перерасчет за январь и февраль. На сегодняшний день более 80 тысяч человек воспользовались предоставленной возможностью.
Напомним, с начала года в регионе ввели дифтарифы на электроэнергию. Для домов с электрическим отоплением действует повышающий коэффициент 1,8. С его помощью льготный диапазон увеличивается до 7 020 кВт*ч, соответственно, платить приходиться меньше.
— Специалисты обработали более 78 тысяч пакетов документов из 80 тысяч поданных. В том случае, если указанные данные были отправлены до 20 февраля, повышающий коэффициент применили к платежам, — рассказывают в Иркутскэнергосбыте.
Обратите внимание! Если дом отапливается на электричестве, но данный факт не подтвержден официально, необходимо подготовить следующие документы: выписка из ЕГРН, которая подтверждает право собственности на жилой дом. Также необходимо подготовить скан-копию технического паспорта жилья (при наличии — Ред.) и скан-копию паспорта собственника (нужны лишь первая и вторая страницы).
Соответствующие документы можно подать через сайт Иркутскэнергосбыта, в мобильном приложении, либо лично прийти в любое отделение компании. Напомним, в том случае, если дом не стоит на кадастровом учете, то перерасчет произведут лишь после официальной регистрации дома.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2025 году пройдет ремонт на улице Норильской в Иркутске.