Плату за электроэнергию пересчитали в Иркутской области за январь и февраль

В Иркутской области начали рассылать платежные документы за электроэнергию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскэнергосбыта, те жители, что подтвердили наличие электроотопления до 20 февраля 2025, получили перерасчет за январь и февраль. На сегодняшний день более 80 тысяч человек воспользовались предоставленной возможностью.