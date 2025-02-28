Жителям Иркутской области начали присылать платежки с перерасчетом

Жителям Иркутской области уже начали делать перерасчет. Сибиряки получают платежки за февраль и отмечают изменения в суммах. Это касается потребителей, которые подтвердили электроотопление в частных домах до 20 февраля.
Сегодня обработано уже более 78 тысяч пакетов документов из 80 тысяч поданных. К слову. если ваш дом отапливается электричеством, но вы еще не подтвердили этот факт, сделайте это прямо сейчас. Важно! Если дом не стоит на кадастровом учете, перерасчет будет произведен только с момента официальной регистрации дома.
Что делать, если вы еще не подтвердили электроотопление?