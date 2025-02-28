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Скоростной поезд «Финист» протестируют на участке Москва — Нижний

Корпорация «Синара» намерена провести тестирование нового двухсистемного электропоезда ЭС105 «Финист» на реальном отрезке железнодорожной магистрали Москва — Нижний Новгород.

Как сообщает компания, в ходе испытаний будут оцениваться показатели прочности кузова и ходовые характеристики состава при движении с максимальной скоростью до 160 км/ч. Предполагается, что приемочные и сертификационные испытания новейшего электропоезда будут закончены до конца апреля.

В настоящее время проводятся испытания на экспериментальном кольце в Щербинке. В ходе этих тестов состав будет разгоняться до 120 км/ч, а также будут проверяться параметры старта и торможения. Для проведения испытаний поезд был специально загружен имитатором пассажирской нагрузки.