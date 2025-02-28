Скоростной поезд «Финист» протестируют на участке Москва — Нижний

В настоящее время проводятся испытания на экспериментальном кольце в Щербинке. В ходе этих тестов состав будет разгоняться до 120 км/ч, а также будут проверяться параметры старта и торможения. Для проведения испытаний поезд был специально загружен имитатором пассажирской нагрузки.