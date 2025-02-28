Под угрозой разрушения: действия застройщика могут уничтожить Музей прикладного искусства Узбекистана

В соцсетях активно обсуждаются действия застройщика, который начал рыть котлован рядом с архитектурным памятником «Дом дипломата Половцева», где сегодня расположен Музей прикладного искусства Узбекистана.
Общественность опасается, что из-за этих действий уникальный объект может попросту разрушиться.
Как застройщик добился продолжения работ?
Первый заместитель директора Агентства культурного наследия Турсунали Кузиев прокомментировал ситуацию.
По его словам, еще в ноябре 2024 года жители улицы Юсуфа Хос Ходжиба (Яккасарайский район), возмущенные строительными работами компании Tarim Inshaat Investment Group, подали иск в Яккасарайский межрайонный суд с требованием приостановить строительство.
Агентство культурного наследия, учитывая расположение музея в непосредственной близости от стройки, было привлечено к делу в качестве третьей стороны.
18 ноября 2024 года суд принял решение о временной приостановке работ. Однако застройщик подал апелляцию, и судебная коллегия частично удовлетворила жалобу, дав зеленый свет продолжению строительства.
Общественность и Агентство пытаются остановить стройку
Граждане не сдались и обратились в Ташкентский межрайонный административный суд с иском о признании недействительными разрешительных документов, выданных компании. Судебное разбирательство по этому делу все еще продолжается.
Агентство культурного наследия также инициировало подачу исков в соответствующие суды с требованием полностью прекратить строительство и признать недействительными все выданные застройщику разрешения.
Что будет с музеем?
Пока идет судебная тяжба, музей остается под угрозой разрушения. Историческое здание может пострадать из-за необдуманных решений застройщика и пассивности властей, которые допустили выдачу разрешений на строительство в охранной зоне памятника.
Смогут ли общественность и власти спасти уникальный памятник? Или стройка уничтожит часть истории Ташкента? Вопрос остается открытым.