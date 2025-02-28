Проект отеля города-спутника Воронежа прошел госэкспертизу

Отель, по проекту, будет включать в себе 151 номер, многофункциональный зал для мероприятий и парк «Русское гнездо». Он будет рассчитан на прием до 33 тысяч посетителей в год. Общий объем инвестиций в проект планируется в размере более 1,7 миллиарда рублей, строительство собираются начать уже в 2025 году.