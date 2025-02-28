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Проект отеля города-спутника Воронежа прошел госэкспертизу

Объем инвестиций в него составит более 1,7 миллиарда рублей.

Проект отеля в городе-спутнике «Солнечный», который планируют построить в Рамонском районе Воронежской области, успешно прошел государственную экспертизу. Об этом сообщили на портале корпорации Туризм.РФ.

Отель, по проекту, будет включать в себе 151 номер, многофункциональный зал для мероприятий и парк «Русское гнездо». Он будет рассчитан на прием до 33 тысяч посетителей в год. Общий объем инвестиций в проект планируется в размере более 1,7 миллиарда рублей, строительство собираются начать уже в 2025 году.

В городе-спутнике «Солнечный», кроме жилых домов, отеля и парка, с 2027 по 2030 год планируют построить детский сад на 500 мест и школу на 1,5 тысячи мест. А с 2030-го собираются начать возводить детский инновационный образовательный центр, рассчитанный на 1,2 тысячи посетителей в сутки.

строительство