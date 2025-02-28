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Летевший из Петербурга в Калининград самолет развернули из-за тумана

В настоящий момент статус рейса отображается как отмененный.

Самолет, вылетевший из Пулково в Калининград, вынужден был вернуться в Санкт-Петербург из-за густого тумана в аэропорту назначения. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта Храброво.

Рейс DP 535 авиакомпании «Победа» по решению экипажа вернулся в пункт отправления. В настоящий момент статус рейса отображается как отмененный.

Кроме того, были задержаны рейсы авиакомпании «Россия» (FV 6661) и «Аэрофлот» (SU 1008), следующие из Москвы в Калининград.

Ранее мы сообщили о том, что рейс Омск — Петербург задержали на 10 часов.