Ректор УрФУ рассказал о сроках полного отказа от болонской системы

В начале января 2025 года Минобрнауки России заявляло, что российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. В феврале глава ведомства Валерий Фальков представил черновой вариант новой системы. Большинство студентов будут учиться от четырех до шести лет, а дальнейшее специализированное образование понадобится лишь небольшой части специалистов. Первые два года во всех вузах станут преподавать «ядро образовательной программы». Магистратура будет предусматривать четыре трека, из которых два будут доступны только при наличии совпадающего по профилю базового образования.