Ректор УрФУ рассказал о сроках полного отказа от болонской системы

«Мы сейчас фактически занимаемся проработкой тех новых программ, которые будут запускаться с 2027 года. Постепенно, спокойно готовимся, обсуждаем все форматы с министерством. Министерство проводит и целый ряд таких совещаний, стратегических сессий. Так что все планово, спокойно и нормально делается», — сказал Виктор Кокшаров.
В начале января 2025 года Минобрнауки России заявляло, что российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. В феврале глава ведомства Валерий Фальков представил черновой вариант новой системы. Большинство студентов будут учиться от четырех до шести лет, а дальнейшее специализированное образование понадобится лишь небольшой части специалистов. Первые два года во всех вузах станут преподавать «ядро образовательной программы». Магистратура будет предусматривать четыре трека, из которых два будут доступны только при наличии совпадающего по профилю базового образования.
Напомним, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил о реформе высшего образования в стране. По его мнению, система должна строиться на синтезе советского и российского опыта.
По словам президента, если профессия требует узкой специализации, то студент может продолжить образование в магистратуре и ординатуре. Отдельно будет выделена отрасль и в аспирантуре. Там будут готовить преподавателей и научных сотрудников. Студенты, которые учатся сейчас, продолжат обучение по своим программам.
Сергей Беляев.