Омская мэрия напомнила, как и для кого с 1 марта изменятся зоны ответственности по уборке снега

Завтра, 1 марта, в Омске вступают в силу изменения в правила благоустройства. О том, что изменится для бизнеса, управляющих компаний и жителей частного сектора, рассказал директор департамента контроля Марк Рогозин во время прямой линии.
Что изменится для бизнеса?
С 1 марта собственники помещений на первых этажах многоквартирных домов, где расположены магазины, аптеки и другие коммерческие объекты, должны будут сами очищать от снега и мусора прилегающую территорию (10 метров — от крыльца по периметру, не более 15 метров — до проезжей части, если она расположена около объекта).
Марк Рогозин отметил, что бизнес может заключить договор на содержание территории с управляющей компанией или ТСЖ.
Что изменится для управляющих компаний и ТСЖ?
Срок вывоза снега после уборки на придомовых территориях сократится с десяти до двух дней. Это также касается и предпринимателей.
«Надо отметить, что временно складировать убранный снег на своей территории можно, но только при условии, что он не мешает проезду и проходу пешеходов», — пояснил директор департамента контроля Марк Рогозин.
Управляющие компании и ТСЖ теперь смогут пользоваться противогололедными материалами, а не скалывать наледь до асфальта.
Что изменится для жителей частного сектора?
Собственников частных домов не затронут изменения, внесенные в Правила благоустройства.
«Обязанности по содержанию своих земельных участков не изменятся — пятиметровая территория в створе дома и в весенний период очистка водоперепускных канав для того, чтобы обезопасить себя и свое имущество от подтопления», — объяснил Рогозин.
Кто будет следить за соблюдением новых правил?
Следить за соблюдением новых правил будут сотрудники департамента контроля. Сотрудники ведомства продолжат проводить ежедневные выездные проверки.
Нарушителей ждут штрафы. Максимальный размер санкции составляет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — дисквалификация на срок до трех лет.