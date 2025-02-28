Омская мэрия напомнила, как и для кого с 1 марта изменятся зоны ответственности по уборке снега

С 1 марта собственники помещений на первых этажах многоквартирных домов, где расположены магазины, аптеки и другие коммерческие объекты, должны будут сами очищать от снега и мусора прилегающую территорию (10 метров — от крыльца по периметру, не более 15 метров — до проезжей части, если она расположена около объекта).