Запрет на ловлю щуки введен в Беларуси с 1 марта 2025 года, сообщили БелТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.
В сообщении сказано, что в период с 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Гомельской, Гродненской, Брестской, Минской, Могилевской областей вводится временный запрет на вылов щуки. В Витебской области данный запрет будет действовать с 9 марта по 23 апреля. В организации предупреждают, что пойманную щуку в обозначенный период, следует отпустить в месте ее вылова.
В Госинспекции охраны животного и растительного мира уточнила, что временный запрет введен из-за того, что щука идет на нерест и важно сохранить популяции рыбы. Отмечается, что во время действия запрета за вылов названной рыбы можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (по состоянию на 28 февраля 2025 года). Кроме того, за нанесенный природе ущерб нужно будет заплатить девять базовых величин, или 378 рублей, за каждую выловленную рыбу.
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