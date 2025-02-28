Запрет на ловлю щуки введен в Беларуси с 1 марта 2025 года

В Госинспекции охраны животного и растительного мира уточнила, что временный запрет введен из-за того, что щука идет на нерест и важно сохранить популяции рыбы. Отмечается, что во время действия запрета за вылов названной рыбы можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей (по состоянию на 28 февраля 2025 года). Кроме того, за нанесенный природе ущерб нужно будет заплатить девять базовых величин, или 378 рублей, за каждую выловленную рыбу.