В Ростове отложили строительство изолятора МВД на Западном

Напомним, о планах по строительству ИВС в донской столице говорят уже четвертый год. Ранее конкурс на возведение изолятора был открыт в 2021 году. Тогда сообщалось, что на выполнение задачи намерены выделить 604 млн рублей. Также создание изолятора планировалось в 2023 году, в тот момент на проведение работ требовался 1 млрд рублей.