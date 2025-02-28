В Ростове отложили строительство изолятора МВД на Западном

В Ростове-на-Дону снова отложили строительство изолятора временного содержания, а также объектов конвойной службы на Доватора, 142д. Это сделали после отрицательного заключения Госэкспертизы. Информация указана на портале ГИС ЕГРЗ.
Отказ внесли в реестр 25 февраля 2025 года. Известно, что проект и результаты инженерных изысканий не утвердили московские специалисты Центра госэкспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии России.
Застройщиком ИВС и объектов конвойной службы выступает ГУ МВД России по Ростовской области.
Напомним, о планах по строительству ИВС в донской столице говорят уже четвертый год. Ранее конкурс на возведение изолятора был открыт в 2021 году. Тогда сообщалось, что на выполнение задачи намерены выделить 604 млн рублей. Также создание изолятора планировалось в 2023 году, в тот момент на проведение работ требовался 1 млрд рублей.