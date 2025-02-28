До −41°С ожидается в Иркутской области 1 и 2 марта

Метеорологи прогнозируют небольшой и морозы в Иркутской области в предстоящие выходные. В первые дни весны столбики термометров днем покажут от −2 до −23°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 1 марта, в регионе ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер будет меняться, скорость его составит 1−6 м/с, в северных районах юго-западный ветер усилится до 5−10 м/с. Ночные температуры огорчат морозом: ожидается от −27 до −32°С, а при ясной погоде столбики термометров могут опуститься до −36…-41°С. В дневные часы ожидается температура в пределах −8 до −13°С, а в низменностях она будет значительно ниже — от −18 до −23°С. В Нижнеудинском и южных районах ночью температура может опускаться до −19…-24°С, а днем составит −3…-8°С.
В воскресенье, 2 марта, нас ждет также переменная облачность с небольшим снегом в некоторых районах. Ветер юго-западный и юго-восточный будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Ночные температуры останутся морозными — в диапазоне от −17 до −22°С, при ясной погоде возможны значения на уровне −27…-32°С. Днем ожидается температура от −2 до −7°С, в отдельных местах она может опускаться до −12…-17°С. В районах Катангском, Киренском, Усть-Кутском и на северо-востоке ночью температура будет колебаться от −29 до −34°С, местами возможен −36…-41°С, в то время как в дневное время температура опустится до −9…-14°С, а при облачной погоде −17…-22°С.