В Башкирии намерены ликвидировать 117 незаконных свалок

В Башкирии необходимо ликвидировать 117 несанкционированных свалок. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.
По его словам, в 2025 году будут ликвидированы 29 свалок. Всего же в предварительном перечне федерального проекта «Генеральная уборка» находятся 89 незаконных мест, где массово складируется мусор.
В 2024 году все 33 несанкционированные свалки удалось ликвидировать Бурзянскому району. Также в Учалинском районе исчезли 24 свалки, а в Куюргазинском — 15.
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