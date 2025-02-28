Пещера Аргараканская протяженностью более 8,5 км находится в Качугском районе

Росреестр Иркутской области рассказал об одном из географических объектов, расположенных в регионе. Речь идет о карстовой пещере Аргараканской, протяженность ее ходов составляет более 8,5 км, а глубина — до 57 метров.
Чтобы увидеть одно из живописных мест Сибири, придется отправиться в Качугский район. Если быть точнее, то объект находится в 69 км к юго-востоку от Качуга, в северной части Онотской возвышенности в междуречье реки Ангаракан и ее правого притока ручья Марикта.
— Там есть огромное количество разнообразных натечных образований — сталактиты, сталагмиты, некоторые из них принимают причудливые формы. Например, медузы, Деда Мороза и гнома. Пещера состоит из трёх этажей, каждый из которых представляет собой систему гротов, залов и узких ходов, — рассказывают КП-Иркутск в пресс-службе Росреестра.
Разочарованным оттуда точно никто не уедет! Главная достопримечательность объекта — это «подземный водопад». Сотки «сосулек» длиной до 40 см смотрят прямо на вас и удивляют своей красотой. Зимой создается ощущение, что стал гостем настоящего ледового дворца.
Имейте в виду — в пещере живут редкие виды летучих мышей. Также стоит отметить, что в 2024 году объект получил статус памятника природы регионального значения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что причалы отремонтируют в порту Байкал и в поселке Листвянка.