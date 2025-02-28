Пещера Аргараканская протяженностью более 8,5 км находится в Качугском районе

Чтобы увидеть одно из живописных мест Сибири, придется отправиться в Качугский район. Если быть точнее, то объект находится в 69 км к юго-востоку от Качуга, в северной части Онотской возвышенности в междуречье реки Ангаракан и ее правого притока ручья Марикта.