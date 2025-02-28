В Красноярске на месте будущего «Суриков-центра» проведут археологические работы

В Красноярске ищут подрядчика для археологических работ на месте будущего «Суриков-центра» (здание расположится на пересечении улиц Ленина и Кирова). Торги объявило городское Управление капитального строительства.
Как пишет телеграм-канал «ГрадВестник», во время инженерных изысканий на участке выявили сразу два объекта археологического наследия: «Культурный слой города Красноярска XVIII — нач. XX вв.» и «Стоянка Качинская».
Начальная стоимость торгов — 10 миллионов 238 тысяч рублей. Итоги подведут уже 13 марта.
— Строительство должно начаться в этом году, поэтому у археологов достаточно ограниченный срок выполнения работ. Завершить все мероприятия подрядчик должен до конца июня, — говорит Сергей Шикунов, руководитель департамента градостроительства.
По плану центр должен стать «местом силы» для представителей искусства. Архитекторы вдохновлялись сундуком прадеда художника Василия Сурикова при проектировании здания.
Внутри него предусмотрены две зоны: в публичной будут сосредоточены выставочные залы и образовательные пространства для гостей, а в непубличной разместят фондохранилище, бытовые и административные помещения.