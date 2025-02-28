В РФ начато собственное производство компонента для зубной пасты

«Эти специалисты способны с помощью математического моделирования создавать молекулы новых веществ, процессов их синтеза, разрабатывать новое оборудование и моделировать целые производства. Что более важно, они вовлечены в разработку и масштабирование технологии от самого начала проектов. Программа является корпоративной программой “Газпром нефти”. В число партнеров программы также входят ведущие инжиниринговые компании страны, такие как “ИХТЦ” и “Газпромнефть — промышленные инновации”. Все преподаватели программы — по совместительству действующие специалисты химических производств», — отмечается в сообщении.