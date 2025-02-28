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Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. В Крыму усилена работа в области безопасности людей на водных объектах. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России, инспекторы проводят рейды по опасным местам.

«Ежедневно инспекторским составом проводятся профилактические обходы водоемов, во время которых проверяют наличие предупреждающих указателей об опасности выхода на лед, проводятся беседы с детьми и взрослыми, любителями зимней рыбалки о соблюдения правил безопасности», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, сейчас толщина ледовой поверхности на водоемах не превышает семи сантиметров. В этой связи нахождение на льду представляет огромный риск для жизни.

Несчастные случаи, как правило, происходят в не предусмотренных для выхода на лед местах, констатировали ранее спасатели.

Что делать, если провалился под лед.

Если лед треснул под ногами, спасатели рекомендуют не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение. Следующий шаг — не резко налечь грудью на кромку льда, забросить сперва одну ногу на лед, потом другую и медленно, перекатываясь, двигаться в сторону берега.

МЧС