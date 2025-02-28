Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам

Если лед треснул под ногами, спасатели рекомендуют не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение. Следующий шаг — не резко налечь грудью на кромку льда, забросить сперва одну ногу на лед, потом другую и медленно, перекатываясь, двигаться в сторону берега.