«Авангард» может выйти в плей-офф КХЛ уже сегодня

Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы в дневной игре между «Амуром» и «Нефтехимиком» победила команда из Хабаровска. В таком случае за девять игр до конца регулярного чемпионата КХЛ у «Нефтехимика», который идёт сейчас на девятом месте, останется 53 очка, а у «Авангарда» — 72. Таким образом, «Нефтехимик» лишится математических шансов обогнать «Авангард».