«Авангард» может выйти в плей-офф КХЛ уже сегодня

Омский «Авангард» уже сегодня, 28 февраля, может досрочно стать участником плей-офф Кубка Гагарина-2025.
Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы в дневной игре между «Амуром» и «Нефтехимиком» победила команда из Хабаровска. В таком случае за девять игр до конца регулярного чемпионата КХЛ у «Нефтехимика», который идёт сейчас на девятом месте, останется 53 очка, а у «Авангарда» — 72. Таким образом, «Нефтехимик» лишится математических шансов обогнать «Авангард».
Омский клуб в случае победы «Амура» в 16-й раз за 17 сезонов в КХЛ станет участником кубковой весны.