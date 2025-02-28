В Иркутской областной больнице впервые в России открылось отделение с ИИ

Также в палатах установлена система видеонаблюдения, настроенная на различные события. Так, если ребенок находится близко к краю кровати или не спит в сончас — постовой медсестре приходит уведомление на планшет. Для пациентов, врачей и родителей разработано приложение предгоспитальной подготовки пациентов. Сервис оптимизирует процесс предгоспитальной подготовки, он включает в себя мобильное приложение для пациента и рабочее место заведующего отделением, что помогает удобно взаимодействовать дистанционно.