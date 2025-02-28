В Иркутской областной больнице впервые в России открылось отделение с ИИ

В Иркутской государственной областной детской клинической больнице открылось «умное» отделение сегодня, 28 февраля. Это первое в России отделение на базе детского стационара, где все процессы подчинены искусственному интеллекту, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, в открытии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, которая работает в области в рамках «Дней медицинской науки на Байкале», сенатор Сергей Брилка, первый замгубернатора Приангарья Роман Колесов, министр здравоохранения области Андрей Модестов и депутаты областного Заксобрания. С работой «умного» отделения гостей познакомил главврач больницы Юрий Козлов.
Каждая палата оборудована цифровыми помощниками. Виртуальный ассистент «Салют» позволяет пациентам и врачам управлять процессами в палатах голосовыми командами. Благодаря ассистенту можно управлять шторами, телевизорами, ночниками.
Кроме того, палаты оборудованы телевизорами. На экран выводится индивидуальное расписание пациента, благодаря которому родители видят информацию о времени, в которое им необходимо пройти на процедуру. Расписание дублируется на экран напротив поста медсестры, благодаря которому сотрудники видят план пациентов на день.
Также в палатах установлена система видеонаблюдения, настроенная на различные события. Так, если ребенок находится близко к краю кровати или не спит в сончас — постовой медсестре приходит уведомление на планшет. Для пациентов, врачей и родителей разработано приложение предгоспитальной подготовки пациентов. Сервис оптимизирует процесс предгоспитальной подготовки, он включает в себя мобильное приложение для пациента и рабочее место заведующего отделением, что помогает удобно взаимодействовать дистанционно.
«Не первый раз посещаю Иркутскую детскую областную больницу и отмечу, что она с каждым годом становится все технологичнее. Здесь используются самые современные методы лечения и сопровождения пациентов. В “умных” палатах созданы условия для комфортного пребывания детей и их родителей. Внедрение регионом таких методов, основанных на индивидуальном подходе и заботе о каждом пациенте, существенно повышают качество медицинского обслуживания», — отметила Инна Святенко.
Она добавила, что продолжится проработка вопроса по строительству нового корпуса больницы. Данный проект вошел в постановление Совета Федерации по итогам состоявшихся Дней Иркутской области и требует детальной реализации.
Также делегация ознакомилась с современным оснащением операционных. Гостей также ознакомили с работой вновь открывшегося отделения кардиохирургии и работой ангиографа, поставленного в больницу в 2024 году. Это первый ангиограф за Уралом, который поставлен в детскую больницу. Данная модель позволяет ставить диагнозы пациентам с врожденными пороками сердца, с пороками развития магистральных сосудов и выполнять минимально инвазивное лечение — операции без разрезов.