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Минский метрополитен сказал про высадку пассажиров из поезда на «Аэродромной»

Минский метрополитен отреагировал на высадку пассажиров из поезда на станции «Аэродромная».

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен сказал про высадку пассажиров из поезда на «Аэродромной». Подробности озвучили в пресс-службе метрополитена.

Говорится, что в пятницу, 28 февраля 2025 года, примерно в 08.28 на станции метро «Аэродромная» Зеленолужской линии по первому главному пути машинист высадил пассажиров из поезда по техническим причинам.

«Поезд был снят с линии на техническое обслуживание», — уточнили в пресс-службе метрополитена Минска.

Уточняется, что следующий поезд, приехавший на станцию в 08.29, забрал всех пассажиров, находившихся на платформе. В метрополитене уточнили, что была произведена диспетчерская регулировка движения поездов и заверили, что третья линия работает в штатном режиме.

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