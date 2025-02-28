Минский метрополитен сказал про высадку пассажиров из поезда на «Аэродромной». Подробности озвучили в пресс-службе метрополитена.
Говорится, что в пятницу, 28 февраля 2025 года, примерно в 08.28 на станции метро «Аэродромная» Зеленолужской линии по первому главному пути машинист высадил пассажиров из поезда по техническим причинам.
«Поезд был снят с линии на техническое обслуживание», — уточнили в пресс-службе метрополитена Минска.
Уточняется, что следующий поезд, приехавший на станцию в 08.29, забрал всех пассажиров, находившихся на платформе. В метрополитене уточнили, что была произведена диспетчерская регулировка движения поездов и заверили, что третья линия работает в штатном режиме.
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