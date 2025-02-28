Сотрудники администрации проводят рейды во время режима НМУ в Красноярске

Об этом сообщили в мэрии.
Некоторые предприятия в период объявления режима НМУ не принимали мер к сокращению выбросов. Специалисты администраций при обнаружении дымящих труб или других признаков загрязнения воздуха на предприятиях направляли материалы в министерство экологии.
Рейды во время режима НМУ проводятся в районах Красноярска регулярно. В этом году совокупное время действия НМУ уже превысило 8 дней. Администрации провели 38 рейдов, в ходе которых фиксировали нарушения на фото и видео, оформляли документы.
Внимание уделяется не только предприятиям, но и кафе, владельцам гаражей и частных строений, которые находятся под надзором.
«С учётом информации от районных администраций на места выезжает лаборатория краевого центра мониторинга качества окружающей среды, делает замеры. Организациям и владельцам оборудования дают рекомендации по снижению выбросов, разъяснения, а в случаях, предусмотренных законом, — выдают предупреждения, выписывают штрафы, могут даже приостановить деятельность», — отметили в мэрии.
В администрации Красноярска добавили, что в городе ведется работа по озеленению, обеспыливанию, экологическому просвещению. Продолжается ликвидация стихийных свалок, идет работа по замещению неэкологичных котельных.
Напомним, что о нарушениях можно сообщать на единый номер 112 и 222−12−46, а также на горячую линию министерства экологии по телефону 8−800−20−11−116.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске до 1 марта ввели режим НМУ.