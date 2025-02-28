Штрафы до 5000 рублей: в Приморье приняли закон о содержании собак

В Приморье вводятся новые правила содержания собак, предусматривающие административную ответственность за отсутствие регистрации, самовыгул и несоблюдение норм содержания животных. Соответствующий закон принят Законодательным Собранием Приморского края в пятницу, 28 февраля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Станислав Крушинский, закон, инициированный губернатором Олегом Кожемяко, предполагает штрафы от 1500 до 3000 рублей за первое нарушение. В случае повторного несоблюдения правил штраф может возрасти до 5000 рублей.
Ответственность наступает за отсутствие регистрации питомца, самовыгул, нахождение собаки без владельца в местах общего пользования, превышение допустимого количества животных в квартире, антисанитарию, а также содержание пород, включённых в перечень потенциально опасных.
Как отмечает Станислав Крушинский, жители края уже активно регистрируют своих питомцев. В государственной системе «Хорриот» на данный момент учтено более 10 тысяч животных.
Закон вступает в силу в ближайшие два дня, а штраф за отсутствие регистрации собак начнёт действовать с 1 апреля 2025 года.
Напомним, в 2025 году в Приморье начали действовать изменения в правилах содержания питомцев: введены штрафы за самовыгул собак и неуборку за ними на улице. Также среди требований оказалось обязательное чипирование.