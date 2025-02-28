В Казахстане 1 марта стартует ЕНТ

В Центре напомнили, что 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 164 тысяч человек. 76,8% абитуриентов прошли тестирование на казахском языке, 23,1% — на русском, 89 человек — на английском языке. Пороговый балл набрали около 70,4% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,8. Максимальный балл — 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.