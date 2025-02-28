В Казахстане 1 марта стартует ЕНТ

В Национальном центре тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) уточнили, что в этом ЕНТ участвуют следующие лица:
зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана, обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
Примечательно, что во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.
«Подать на апелляцию абитуриенты могут в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции».Национальный центр тестирования МНВО РК.
Также отмечено, что количество предметов на ЕНТ остается прежним — три обязательных и два на выбор.
Всего количество заданий на ЕНТ — 120.
В том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным — 140 баллов.
На тестирование выделяется 4 часа (240 минут).
Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
В Центре напомнили, что 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 164 тысяч человек. 76,8% абитуриентов прошли тестирование на казахском языке, 23,1% — на русском, 89 человек — на английском языке. Пороговый балл набрали около 70,4% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,8. Максимальный балл — 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.