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Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ФАС.

Источник: РИА "Новости"

«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — говорится в сообщении.

Компания Мегафон ранее представила в Федеральную антимонопольную службу письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе, установленный срок был — не позднее 28 февраля 2025 года. Служба посчитала срок реализации технически обусловленным.

Компания Yota также сообщила о добровольной отмене роуминга на полуострове в аналогичный срок.

«Ведомство продолжает работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона», — заключили в ФАС.

ФАС
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