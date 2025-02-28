Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Компания Мегафон ранее представила в Федеральную антимонопольную службу письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе, установленный срок был — не позднее 28 февраля 2025 года. Служба посчитала срок реализации технически обусловленным.