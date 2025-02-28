Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — говорится в сообщении.
Компания Мегафон ранее представила в Федеральную антимонопольную службу письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе, установленный срок был — не позднее 28 февраля 2025 года. Служба посчитала срок реализации технически обусловленным.
Компания Yota также сообщила о добровольной отмене роуминга на полуострове в аналогичный срок.
«Ведомство продолжает работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона», — заключили в ФАС.