Умер белорусский кинорежиссер и документалист Юрий Азаренок

За свои работы он был удостоен приза Парламентского собрания Союза Беларуси и России «За верность нравственным идеалам в киноискусстве» за фильм «Духовная война». В 2005 году он получил премию президента «За духовное возрождение» за создание авторской телепрограммы «Конспирология». В 2007-м ему было присвоено звание Заслуженный работник культуры Республики Беларусь.