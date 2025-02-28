Умер белорусский кинорежиссер и документалист Юрий Азаренок

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Известный белорусский режиссер-документалист Юрий Азаренок скончался в возрасте 60 лет, об этом в своем Telgram-канале сообщил его сын Григорий.
Азаренок стал известен в середине 1990-х после выхода на телеэкраны его документального фильма «Ненависть. Дети лжи», в котором сравнил коллаборационистов времен Великой Отечественной войны и белорусскую оппозицию.
«Вчера по совокупности болезней в день 60-летия кинорежиссер и документалист Юрий Владимирович Азаренок скончался», — написал его сын.
Он сообщил, что Азаренок, будучи одним из самых известных телепублицистов Беларуси в 1990-х и 2000-х, ездил на съемки в Приднестровье, Сербию и Ирак в разгар боевых действий, за свои работы был удостоен множества государственных и международных наград.
Похоронят его на малой родине — в городе Лепель.
Азаренок снял такие фильмы, как «Меня хотят убить», «Бал сатаны», «Ненависть. Дети лжи», «Тайные пружины политики», цикла «Духовная война».
За свои работы он был удостоен приза Парламентского собрания Союза Беларуси и России «За верность нравственным идеалам в киноискусстве» за фильм «Духовная война». В 2005 году он получил премию президента «За духовное возрождение» за создание авторской телепрограммы «Конспирология». В 2007-м ему было присвоено звание Заслуженный работник культуры Республики Беларусь.
Редакция Sputnik Беларусь выражает свои соболезнования родным и близким Юрия Владимировича.