Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Кувейте с 20 по 28 февраля прошел чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвовали 50 спортсменов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
По итогам международного турнира узбекистанские саблисты в командной программе обыграли всех своих соперников и завоевали золотую награду.
«Очередной день молодежного чемпионата Азии по фехтованию в Кувейте завершился для сборной Узбекистана удачно. Отечественные саблисты поднялись на высшую ступень пьедестала почета в командной программе», — говорится в сообщении.
На своем соревновательном пути сборная республики в составе Исломбека Абдазова, Сардора Абдукаримбекова, Мусы Аймуратова и Зухриддина Кодирова обыграла спортсменов из Малайзии, Сингапура и Гонконга, а в борьбе за награду высшей пробы узбекистанцы одолели представителей Казахстана.