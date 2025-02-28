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Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии

В Кувейте завершился чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи. В данных соревнованиях принимали участие 50 спортсменов из Узбекистана.

Источник: БЕЛТА

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Кувейте с 20 по 28 февраля прошел чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвовали 50 спортсменов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

По итогам международного турнира узбекистанские саблисты в командной программе обыграли всех своих соперников и завоевали золотую награду.

«Очередной день молодежного чемпионата Азии по фехтованию в Кувейте завершился для сборной Узбекистана удачно. Отечественные саблисты поднялись на высшую ступень пьедестала почета в командной программе», — говорится в сообщении.

На своем соревновательном пути сборная республики в составе Исломбека Абдазова, Сардора Абдукаримбекова, Мусы Аймуратова и Зухриддина Кодирова обыграла спортсменов из Малайзии, Сингапура и Гонконга, а в борьбе за награду высшей пробы узбекистанцы одолели представителей Казахстана.