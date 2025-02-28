Фехтовальщики из Узбекистана стали чемпионами Азии

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Кувейте с 20 по 28 февраля прошел чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и молодежи, в котором участвовали 50 спортсменов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НОК.