Полеты из Хабаровска во Вьетнам откладываются — ждем летнего сезона

Ранее сообщалось, что первый лайнер в курортный Камрань должен был вылететь уже 5 марта, но эти планы не реализованы. В то же время в расписании аэропорта рейсы во Вьетнам все еще значатся — два на март (18 и 24 числа), однако подтверждения от авиакомпании и открытой продажи билетов пока нет.