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Полеты из Хабаровска во Вьетнам откладываются — ждем летнего сезона

Пока билеты не продают, но в аэропорту уверены — направление будет открыто.

Источник: РИА "Новости"

Жители Хабаровского края с воодушевлением восприняли новость, что из краевого центра можно будет напрямую улететь во Вьетнам, сообщает hab.aif.ru.

Однако пока рейс остается под вопросом: на запланированные на март полеты так и не открыли продажу билетов, а туроператоры информации о маршруте не имеют.

Ранее сообщалось, что первый лайнер в курортный Камрань должен был вылететь уже 5 марта, но эти планы не реализованы. В то же время в расписании аэропорта рейсы во Вьетнам все еще значатся — два на март (18 и 24 числа), однако подтверждения от авиакомпании и открытой продажи билетов пока нет.

При этом ТАСС генеральный директор АО «Международный авиатерминал Хабаровск» Юрий Кондратчик заявил, что в летний сезон 2025 года рейс во Вьетнам, скорее всего, будет запущен.

«Сейчас активно работаем по новым направлениям. Надеюсь, что в ближайшее время будет установлен рейс во Вьетнам, уже с начала летнего сезона», — сообщил он.

Также руководство аэропорта ведет переговоры по увеличению количества рейсов в Китай, особенно в летние месяцы, с перспективой перевода на круглогодичную основу.

В прошлом году международный пассажиропоток хабаровского аэропорта составил около 250 тысяч человек — это 70% от доковидного уровня.

«Мы активно работаем над его дальнейшим развитием и рассчитываем, что в этом году уже выйдем на доковидные показатели», — отметил Кондратчик.

Несмотря на текущую неопределенность с мартовскими рейсами, летом вероятность запуска маршрута значительно выше. Интерес к направлению со стороны жителей региона высокий, а аэропорт подтверждает намерение развивать международные перевозки.

В то же время туроператоры и туристы продолжают ждать официального подтверждения от авиакомпании. На данный момент попасть во Вьетнам из Хабаровска можно только через Москву.

туризм и отдых