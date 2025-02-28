Сергей Шелест проверил подготовку ДЭУ Ленинского округа к весеннему паводку

«Всего же по городу из 354 мест, угрожающих подтоплением, очищено 209, работа продолжается. Поставил задачу руководителю УДХБ Антону Александровичу Глебову и всем начальникам окружных дорожных служб: с наступлением плюсовых температур держать на особом контроле, проверять территории и дороги, находящиеся в зоне риска, помогать семьям ветеранов и участников специальной военной операции», — написал Сергей Шелест.