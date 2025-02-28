Сергей Шелест проверил подготовку ДЭУ Ленинского округа к весеннему паводку

Мэр Сергей Шелест проверил подготовку к весеннему паводку в дорожно-эксплуатационном участке (ДЭУ) Ленинского округа. Об этом глава города рассказал в Telegram-канале.
На данный момент рабочие ДЭУ вывезли снег с 68 мест возможного подтопления, очистили от снега свыше 1 200 погонных метров ливневок. Идут работы по очистке дождеприемных колодцев и водоперепускных труб.
К паводку подготовлены 27 единиц спецтехники — экскаваторы, илосос, погрузочная техника, автогрейдеры и самосвалы, водооткачивающее оборудование. В резервах ДЭУ более 200 мешков с песком.
В зоне особого внимания на территории Ленинского округа в период паводка — тоннель под виадуком на улице Серова, участки улиц 6-й Станционной, Машиностроительной, а также частный сектор в районе озера Моховое.
«Всего же по городу из 354 мест, угрожающих подтоплением, очищено 209, работа продолжается. Поставил задачу руководителю УДХБ Антону Александровичу Глебову и всем начальникам окружных дорожных служб: с наступлением плюсовых температур держать на особом контроле, проверять территории и дороги, находящиеся в зоне риска, помогать семьям ветеранов и участников специальной военной операции», — написал Сергей Шелест.