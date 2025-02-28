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Хабаровск рвется в лидеры — стартовало голосование за самый умный город

В России стартовало народное онлайн-голосование за самый технологичный и инновационный город страны.

Источник: Соцсети

В России стартовало народное онлайн-голосование за самый технологичный и инновационный город страны, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Принять участие в выборе победителя могут все жители страны, а Хабаровск уже включился в борьбу за лидерство!

Конкурс организован в несколько этапов, чтобы выявить действительно самые «умные» города России.

Региональный этап: В нем участвуют 86 субъектов РФ. Жители каждого региона выберут трех самых технологичных городов.

Окружной этап: Победители регионального этапа поборются за право представить свой федеральный округ.

Финал: В решающей стадии за звание самого инновационного города страны сразятся победители окружного этапа, а также Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Отдельно организовано голосование для новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Чтобы отдать свой голос за Хабаровск, нужно выполнить несколько простых шагов — подписаться на официальные страницы голосования:

Найти в ленте пост о голосовании за Хабаровск, оставить свой голос в пользу города.

Чем больше активных голосов, тем выше шансы Хабаровска попасть в финал и доказать, что он достоин звания самого технологичного и инновационного города.