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Детский хирург Юрий Козлов из Иркутска получил премию «Знание»

Юрий Козлов является главврачом Иркутской областной детской больницы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Главврач Иркутской областной детской больницы Юрий Козлов получил премию «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Науки и технологий”.

Юрий Козлов является заслуженным врачом России, главным детским хирургом Сибирского федерального округа, членом-корреспондентом РАН. За долгие годы в медицине написал 400 научных работ.

Он наиболее известен как мастер минимально инвазивной хирургии новорожденных. В 2023 году провел уникальную операцию на грудной клетке ребенка, в которой использовал робота-ассистента, она стала первой в России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что собаку со стрелой в голове спасли ветеринары в Казачинско-Ленском районе.