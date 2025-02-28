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Омский ресторан «Лада» оштрафовали после массового отравления

В Омской области Арбитражный суд рассмотрел дело, связанное с нарушением требований защиты прав потребителей компанией ООО «Лада».

Источник: РИА "Новости"

Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Заявление о привлечении компании к ответственности было подано Управлением Роспотребнадзора по Омской области. Заседание состоялось 27 февраля.

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в ресторане «Лада». В ходе проверки были выявлены признаки серьёзной загрязнённости, включая наличие кишечной палочки и фекальных остатков на посуде. В результате отравления 35 человек, в том числе и дети, получили медицинскую помощь. Ресторан «Лада» обслуживал базу отдыха «Сказка».

Ранее мы сообщали, что база отдыха «Сказка» прекратила сотрудничество с рестораном «Лада».