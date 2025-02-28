Омский ресторан «Лада» оштрафовали после массового отравления

Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Заявление о привлечении компании к ответственности было подано Управлением Роспотребнадзора по Омской области. Заседание состоялось 27 февраля.
Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в ресторане «Лада». В ходе проверки были выявлены признаки серьёзной загрязнённости, включая наличие кишечной палочки и фекальных остатков на посуде. В результате отравления 35 человек, в том числе и дети, получили медицинскую помощь. Ресторан «Лада» обслуживал базу отдыха «Сказка».
Ранее мы сообщали, что база отдыха «Сказка» прекратила сотрудничество с рестораном «Лада».