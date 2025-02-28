Омский ресторан «Лада» оштрафовали после массового отравления

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в ресторане «Лада». В ходе проверки были выявлены признаки серьёзной загрязнённости, включая наличие кишечной палочки и фекальных остатков на посуде. В результате отравления 35 человек, в том числе и дети, получили медицинскую помощь. Ресторан «Лада» обслуживал базу отдыха «Сказка».