В Новосибирске экс-председатель СО РАН Асеев попросил снять с него судимость

Советский районный суд Новосибирска начал рассматривать ходатайство бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева об отмене условного осуждения и снятии судимости, как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Согласно данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и являющийся федеральной собственностью, от имени своей дочери. Летом 2023 года суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.
В своем ходатайстве Асеев указал, что с момента вынесения приговора он исполнял все возложенные на него судом обязанности, осознал ошибки, допущенные им при совершении преступления, и, исходя из этого, считает возможным отменить условное осуждение и снять судимость. Также академик заявил на заседании, что он не совершал мошенничества и не намерен освобождать коттедж, — говорится в сообщении.
По данным Следственного комитета РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН в необходимости использования здания коттеджа в качестве резиденции для приема иностранных гостей, после чего там был проведен дорогостоящий ремонт за счет отделения. В дальнейшем, при заключении договора аренды коттеджа, он внес данные своей дочери, которая якобы проживала в нем, фиктивно зарегистрировав её в доме и приватизировав его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с просьбой прекратить уголовное дело.
Напомним, коттедж, о котором шла речь в этом деле, в итоге вернули в госсобственность.