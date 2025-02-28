В Новосибирске экс-председатель СО РАН Асеев попросил снять с него судимость

По данным Следственного комитета РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН в необходимости использования здания коттеджа в качестве резиденции для приема иностранных гостей, после чего там был проведен дорогостоящий ремонт за счет отделения. В дальнейшем, при заключении договора аренды коттеджа, он внес данные своей дочери, которая якобы проживала в нем, фиктивно зарегистрировав её в доме и приватизировав его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с просьбой прекратить уголовное дело.