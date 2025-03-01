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Кроссворд на 1 марта 2025

1 марта 1555 года Нострадамус, чье имя давно стало нарицательным, опубликовал книгу предсказаний «Центурии». Знаменитый пророк, врач и астролог оставил после себя наследие, которое изучают до сих пор. Предлагаем разгадать вам кроссворд, посвященный его жизни и предсказаниям.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.