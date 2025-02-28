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Бензин в Омской области оказался в числе самых дешёвых в 2025 году

Стоимость литра бензина в Омске оценивается в среднем в 55,73 рубля.

Источник: Om1 Омск

Омская область вошла в число регионов с самым доступным бензином в России, заняв седьмое место в рейтинге самых дешёвых цен на топливо. В январе 2025 года стоимость бензина в регионе была одной из самых низких в стране.

Средняя цена на автомобильный бензин по России составила 58,71 рубля за литр, но в Омской области топливо стоило заметно дешевле — 55,73 рубля.

При этом ещё дешевле бензин в Курганской области, Алтайском крае, республиках Коми и Татарстан, Томской и Челябинской областях.

Омская область в 2025 году вернулась в рейтинг регионов с самым дешёвым бензином, заняв седьмую строку. В прошлом году в этот список входили Новосибирская область, Рязанская область, Республика Марий Эл, Саратовская область и Республика Мордовия.

Эксперты объясняют низкую стоимость топлива в Омской области наличием крупных нефтеперерабатывающих предприятий и высокой конкуренцией на рынке нефтепродуктов. Регион традиционно занимает одну из лидирующих позиций по доступности бензина.

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топливо