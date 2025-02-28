Белорусы пожаловались в Госконтроль на стоимость маршрутки из Слуцка до Минска

Кроме того, частными перевозчиками (речь идет про маршрутки) на озвученном маршруте была установлена дифференцированная стоимость проезда по направлениям Гацук-Минск и Гацук-Слуцк. Это значит, что пассажирам не нужно будет оплачивать полную стоимость проезда из Минска до Слуцка, в том случае, если нужно добраться из агрогородка Гацук в Слуцк.