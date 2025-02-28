Белорусы пожаловались в Госконтроль на стоимость маршрутки из Слуцка до Минска. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Сообщается, что КГК Минской области рассмотрен коллективное обращение жителей агрогородка Гацук Слуцкого района. Они жаловались на то, что им приходится оплачивать полную стоимость проезда на маршрутке, следующей из Слуцка до Минска, даже если нужно доехать только из агрогородка до Слуцка. Кроме того, жители жаловались на отсутствие автобуса между районным центром и столицей.
Сотрудники ведомства вместе с органами местной власти и перевозчиками изучили ситуацию. Слова местных жителей во многом подтвердились. По итогу с 20 февраля 2025 года был организован автобусный маршрут Минск — Слуцк со следующими остановками: «Гацук», «Леньки», «Шишчицы», Слуцкого района. Указанный автобус выполняет рейсы два раза в день.
Кроме того, частными перевозчиками (речь идет про маршрутки) на озвученном маршруте была установлена дифференцированная стоимость проезда по направлениям Гацук-Минск и Гацук-Слуцк. Это значит, что пассажирам не нужно будет оплачивать полную стоимость проезда из Минска до Слуцка, в том случае, если нужно добраться из агрогородка Гацук в Слуцк.
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