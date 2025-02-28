Зампред облправительства Колесник назвал сильную сторону «Омички» финальной игрой дома

Сейчас «Омичка» имеет одинаковое число очков с красноярским «Енисеем». В случае сухих поражений «Омички» и успехов соперника омская команда может выйти на стыковочные матчи. Там их ждет розыгрыш места в Суперлиге с мотивированными соперницами из нижестоящего дивизиона. Успешная же серия заключительных партий позволит омскому волейбольному клубу закрепиться в Суперлиге по факту положения в турнирной таблице.