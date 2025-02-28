Зампред облправительства Колесник назвал сильную сторону «Омички» финальной игрой дома

В пятницу, 28 февраля 2025 года, спортсменки сыграют с подмосковной командой «Заречье-Одинцово» потенциально последнюю домашнюю игру в этом сезоне.
Вполне возможно, этот матч станет решающим и определит будущее клуба в Суперлиге. По мнению Колесника, команда имеет все перспективы на высший дивизион. Доказать это соперницам может цепкий характер омских волейболисток и активность болельщиков.
«Верим в команду, наши волейболистки не раз показывали характер в самых сложных матчах. Желаю удачи сегодня “Омичке” на домашней площадке. Уверен, поддержка трибун будет хорошим стимулом для победы», — заявил заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник по обращению «СуперОмска».
Матч с подмосковной командой начнется в 19 часов по местному времени в Омском велотреке по улице Вавилова, 45, к. 1. Доступна онлайн-трансляция.
Сейчас «Омичка» имеет одинаковое число очков с красноярским «Енисеем». В случае сухих поражений «Омички» и успехов соперника омская команда может выйти на стыковочные матчи. Там их ждет розыгрыш места в Суперлиге с мотивированными соперницами из нижестоящего дивизиона. Успешная же серия заключительных партий позволит омскому волейбольному клубу закрепиться в Суперлиге по факту положения в турнирной таблице.
Отметим, в последний раз женский волейбольный клуб «Омичка» играл в Суперлиге сезона 2015−2016 годов.