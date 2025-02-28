Татарстанцы смогут увидеть парад планет вечером 28 февраля

Как сообщили специалисты, в это время жители смогут наблюдать как сразу семь планет Солнечной системы выстроятся в одну линию. Ожидается, что Венера, Юпитер и Марс будут видны невооруженным глазом. А Нептун и Уран можно заметить только через телескоп, Сатурн и Меркурий можно будет увидеть в закатных лучах низко у горизонта.