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Татарстанцы смогут увидеть парад планет вечером 28 февраля

В этот день сразу семь небесных тел Солнечной системы выстроятся в одну линию.

Источник: Комсомольская правда

Татарстанцы смогут увидеть парад планет вечером 28 февраля. Об этом редком явлении сообщила пресс-служба Московского планетария.

Как сообщили специалисты, в это время жители смогут наблюдать как сразу семь планет Солнечной системы выстроятся в одну линию. Ожидается, что Венера, Юпитер и Марс будут видны невооруженным глазом. А Нептун и Уран можно заметить только через телескоп, Сатурн и Меркурий можно будет увидеть в закатных лучах низко у горизонта.

Для наблюдения за этим явлением погода должна быть хорошей. Для этого стоит выбрать время после 19:00. Продлится парад планет всю ночь.

Напомним, татарстанцы смогли увидеть первый в 2025 году звездопад Квадрантиды. За этим наблюдали в ночь с 3 на 4 января.

космос