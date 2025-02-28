ГПК: въезда в ЕС на границе ожидают 650 фур

Меньше всего фур с понедельника проследовало в Литву через погранпереход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы оформили 19% транспорта от нормы, то есть 96 из 500 авто. Перед пунктом пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») фиксируется 260 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода с начала недели выполнили нормы по пропуску фур на 45%.
Кроме того, более 140 большегрузов ожидают въезда в Польшу перед погранпереходом «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). С понедельника его сотрудники пропустили в Евросоюз 54% транспорта.
Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») в очереди находятся 30 единиц авто. Сопредельная сторона с начала недели приняла на свою территорию 41% легковушек от нормы.
В пограничном ведомстве обратили внимание на то, что во всех функционирующих погранпереходах появилась возможность регистрации в системе электронной очереди для въезда на их территорию. Управление системой осуществляет республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис».