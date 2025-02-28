ГПК: въезда в ЕС на границе ожидают 650 фур

Меньше всего фур с понедельника проследовало в Литву через погранпереход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы оформили 19% транспорта от нормы, то есть 96 из 500 авто. Перед пунктом пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») фиксируется 260 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода с начала недели выполнили нормы по пропуску фур на 45%.