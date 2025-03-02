Ответы на кроссворд на 1 марта 2025: интересные факты про Нострадамуса

4. Шифр

Существует гипотеза о «Шифре Нострадамуса», согласно которой предсказания провидца зашифрованы. Эта теория опирается на отдельные фразы из «Письма Генриху», написанного Нострадамусом, а также на обнаруженные в его текстах намеки и анаграммы. Однако, за почти пять столетий исследователи так и не пришли к единому мнению относительно существования шифра и его расшифровки. Авторитетные ученые занимают нейтральную позицию, не подтверждая, но и не отрицая эту возможность.