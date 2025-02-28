13 семей переехали из западных стран в Нижегородскую область

13 семей переехали из Европы, Канады и других стран в Нижегородскую область. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив.
Согласно информации, в Нижнем Новгороде прошла встреча главы Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с переселенцами, прибывшими в Россию на постоянное место жительства. Встреча прошла в неформальной обстановке, где иностранцы поделились своим опытом переезда в Россию. Например, Ханс Йорг Пойкерт из Германии недавно переехал в Нижегородскую область вместе со своей женой. Они уже начали строительство дома в регионе и рассказали, что им сложно получить водительские права. После получения вида на жительство иностранцы должны снова сдать экзамен, но уже на русском языке.
Отмечается, что под руководством МВД на базе проектного офиса президента — АСИ создан Штаб по поддержке переезда и адаптации талантливых иностранцев в Россию. Пилотный проект тестируют в Москве, Московской, Нижегородской, Самарской, Новгородской областях и Краснодарском крае.
В Нижегородскую область уже поступило 400 заявок на переезд от иностранцев из Канады, США, Германии и других стран, 13 семей уже переехали в Нижегородскую область.