13 семей переехали из западных стран в Нижегородскую область

Согласно информации, в Нижнем Новгороде прошла встреча главы Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с переселенцами, прибывшими в Россию на постоянное место жительства. Встреча прошла в неформальной обстановке, где иностранцы поделились своим опытом переезда в Россию. Например, Ханс Йорг Пойкерт из Германии недавно переехал в Нижегородскую область вместе со своей женой. Они уже начали строительство дома в регионе и рассказали, что им сложно получить водительские права. После получения вида на жительство иностранцы должны снова сдать экзамен, но уже на русском языке.