Отопительный котел взорвался в жилом доме под Шкловом. Подробности рассказали в пресс-службе Могилевского управления МЧС.
Согласно информации, 27 февраля примерно в 19.27 в жилом доме, расположенном в поселке Станция Лотва Шкловского района, взорвался отопительный котел. Приехавшие на место спасатели выяснили, что случился разрыв отопительного котла на твердом топливе в кухне жилого дома.
Говорится, что 52-летний хозяин в момент случившегося находился в доме. Он получил легкие травмы и ссадины, с которыми был доставлен в больницу. В МЧС добавили, что в результате случившегося разрыва котла на кухне была разрушена кирпичная печь, куда и был он вмонтирован. Также была повреждена внутренняя отделка кухни. Сообщается, что несущие конструкции не повреждены, отселение не требуется.
«Предполагаемая причина разрыва — отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления», — отметили в МЧС.
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