Отопительный котел взорвался в жилом доме под Шкловом

Говорится, что 52-летний хозяин в момент случившегося находился в доме. Он получил легкие травмы и ссадины, с которыми был доставлен в больницу. В МЧС добавили, что в результате случившегося разрыва котла на кухне была разрушена кирпичная печь, куда и был он вмонтирован. Также была повреждена внутренняя отделка кухни. Сообщается, что несущие конструкции не повреждены, отселение не требуется.